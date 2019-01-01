Михалков, Жириновский и Oxxxymiron: Satyr жестко спародировал скандальное шоу

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Satyr выпустил большую пародию /Скриншот с YouTube

Знаменитый видеоблогер, актер и юморист Илья Шабельников, известный под псевдонимом Satyr, прославился тем, что начал создавать качественные и смешные пародии на различных знаменитых личностей. В этот раз он представил новое видео, в котором спародировал популярное YouTube-шоу под названием Зашкварные истории.

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Так, в свежем юмористическом ролике Илья сыграл знаменитостей - от постоянных участников шоу до звездных гостей. В числе последних, которых очень качественно показал актер, были Владимир Жириновский, Дмитрий Киселев, Никита Михалков, Амиран из блога Дневник Хача с другом T-Killah (которого сыграл другой актер), а также рэпер Oxxxymiron. Стоит подчеркнуть, что благодаря качественному монтажу всех людей, отыгранных Сатиром, удалось поместить в кадр.

Зашкварные истории - это популярное шоу на YouTube-канале КликКлак, участники которого рассказывают свои самые ужасные, постыдные и позорные истории из жизни, сидя за одним столом. В проекте часто принимают участие звезды шоу-бизнеса. Так, например, там появлялась группа Дискотека Авария, Тимур Батрутдинов, Александр Гудков, Настя Ивлеева и другие. Среди постоянных участников - Данила Поперечный, Илья Прусикин (солист Little Big), Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко (солист The Hatters) и Илья Соболев.

Пародию на шоу Зашкварные Истории от Satyr посмотрели более 1 миллиона раз, поставили 143 тысячи лайков и 4 тысячи дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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