Полнейшее разочарование: Зрители разнесли в пух и прах новую Лигу Смеха

Поделись







Вышел пятый сезон Лиги Смеха /instagram.com/ligasmeha

Совсем недавно состоялась премьера юбилейного пятого сезона украинского юмористического шоу Лига Смеха от студии Квартал 95. В Сети появился первый выпуск отборочного этапа из Одессы, в котором показали как новые команды, так и те, которые уже принимали участие в проекте.

Читай также: Новогодняя Лига Смеха вызвала массу критики и похвалы в Сети

Новыми тренерами Лиги Смеха стали Гарик Бирча и Елена Кравец, а из первого выпуска уже стало известно, какие именно команды попали в первый этап, однако многие все же остались в режиме ожидания. Также в пятом сезоне приняли участие юмористы из 8 стран, а следующих выпусках можно будет узнать окончательный список команд.

Несмотря на повышенные ожидания, зрители довольно негативно оценили первый выпуск. В комментариях люди отметили, что стало не смешно, а также то, что им надоело, когда подлизываются к Зеленскому, и разочаровались, что началась политика в шоу. Зрители также отметили качество юмора некоторых участников, раскритиковав его, а также назвали финальное выступление со сборной АТО подкупом избирателей. Кроме этого комментаторы сравнили новый сезон с КВН, заявив, что начался кризис в юморе, а к тому же раскритиковали тему в номерах участников и назвали выпуск разочарованием, а шутки - деградацией.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первый выпуск пятого сезона шоу Лига Смеха набрал 1,2 миллиона просмотров и занял 1-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца высмеяли тенденции Евровидения