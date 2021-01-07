Ukrainian Fashion Week: Законодатели украинской моды стали гостями в Зе Интервьюер

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Зе Интервьюер Special /Скриншот с YouTube

Популярное украинское шоу Зе Интервьюер с ведущим Анатолием Анатоличем продолжает разносторонне развиваться, выпуская не только интервью со звездами шоу-бизнеса, но и приглашая на разговор бизнесменов, спортсменов и других. Теперь же на официальном канале вышел специальный выпуск с самого главного события в мире отечественной моды - Ukrainian Fashion Week.

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Анатолич взял интервью у троих украинских дизайнеров, которые в данное время являются создателями трендов и двигателями моды, Ивана Фролова, Артем Климчука, Жан Грицфельда. Они рассказали о влиянии различных знаменитостей на их карьеру, о самых стильных женщинах, об участии в проекте Светланы Лободы (там был Грицфельд), о начале пути, заработке, детстве и многом другом. Также еще одной гостьей выпуска стала Ирина Данилевская, которая является создательницей Ukrainian Fashion Week.

Спецвыпуск Зе Интервьюер об украинских дизайнерах уже посмотрели 15 тысяч раз, однако он продолжает набирать популярность и отзывы в комментариях под видео.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Киселев дал большое и откровенное интервью на шоу вДудь