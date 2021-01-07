Король регги и растаман: Чем запомнился Боб Марли

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Боб Марли /Getty Images

Знаменитому гитаристу, вокалисту и самому известному в мире регги-музыканту Бобу Марли сегодня, 6 февраля, могло исполниться 74 года.

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Боб Марли записал свою первую песню, когда ему было всего 16 лет, а уже чуть позже он собрал группу, которая стала называться The Wailers, а ее состав много раз менялся. В итоге со временем именно она принесла музыкантам большую известность, а чуть позже Боб стал заниматься сольным творчеством. Вместе с коллективом они объездили весь мир, однако в СССР регги стало известно уже в последние годы жизни исполнителя.

Боб Марли /Flickr

Музыка Марли объединяла людей из самых разных слоев общества, а его трек One Love до сих пор считается неофициальным гимном Ямайки. Он умел дарить любовь и веру в лучшее, а также всегда проповедовал свободу. Боб являлся растаманом и сторонником панафриканизма, а многие люди, принадлежащие к этим движениям, даже считают его пророком. Также Марли увлекался игрой в футбол, однако именно из-за этого вида спорта он получил травму, из-за которой развилась злокачественная опухоль. Именно это стало причиной его смерти прямо во время концертного тура. Ему было 36 лет.

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