Эпатажная певица MARUV откровенно рассказала о карьере и своей жизни

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Певица MARUV стала гостьей на Зе Инетрвьер /instagram.com/maruvofficial

Знаменитая украинская певица Maruv, которая является фавориткой нацотбора на Евровидение-2019, стала новой гостьей в шоу Зе Интервьер, которое ведет шоумен Анатолий Анатолич. Певица дала откровенное интервью о своей карьере, жизни и многом другом.

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Maruv рассказала в новом выпуске шоу о начала своего творческого пути, о стиле, лейблах, первых заработках и главном ее хите под названием Drunk Love, который стал популярным не только в Украине. Также певица поделилась подробностями о работе в стриптиз-клубе, об отношениях с семьей, о своих гастролях, об участии в различных проектах и шоу, о музыкальных премиях, а к тому же показала песню, с которой примет участие в национальном отборке на конкурс Евровидение. Помимо этого она поведала о своих творческих альтер эго, об отношениях с Kyivstoner, о заработке, а также рассказала историю своего псевдонима.

Новый выпуск программы Зе Интервьюер с певицей Maruv за несколько часов набрал 52 тысячи просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Денис Беринчик стал гостем нового проекта от Зе Интервьер