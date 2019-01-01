Владимиру Высоцкому 81: Чем запомнился великий поэт, бард и актер

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Владимир Высоцкий /Flickr

Владимир Высоцкий еще со школы занимался актерской игрой в драматическом кружке и планировал в будущем учиться в театральном институте. Все пошло не так и только в 1956-ом году он смог начать учебу в школе-студии при МХАТе. В 60-ых годах прошлого столетия он начал играть в театре на Таганке, частью которого оставался до последних своих дней. Параллельно игре на сцене Владимир стал сниматься в кино. Тогда он же и написал первые свои песни, которые не признавали на радио и телевидении, однако они стали набирать известность через магнитофонные ленты.

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Высоцкий писал музыку для кино, а также стал выступать со своими произведениями по Советскому Союзу, позже - по всему миру, а число его фанатов росло с большой скоростью. За всю жизнь он создал более тысячи песен и стихов, а к тому же сыграл в 30 фильмах. Но, несмотря на популярность, выпускать пластинки и публиковать стихи ему было крайне сложно, а в прессе его стали травить, что он очень тяжело переживал.

В последние годы своей жизни он много курил, употреблял алкоголь и наркотические вещества. Из-за этого у Владимира значительно ухудшилось здоровье, и летом 1979-го году он пережил клиническую смерть. Ровно год спустя он ушел из жизни от сердечной недостаточности.

25 января Владимиру Высоцкому мог исполниться 81 год.

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