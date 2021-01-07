Борец за права: Кем был Мартин Лютер Кинг

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Мартин Лютер Кинг /Getty Images

Знаменитому общественному деятелю, священнику и одному из самых значимых борцов за права чернокожих Мартину Лютеру Кингу 15-го января могло исполниться 90 лет.

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Став доктором теологии, он начал служить священников в баптистской церкви, а чуть позже стал известен тем, что стал бороться за гражданские права чернокожих в Америке. В конце 50-ых он повлиял на усиление правозащитных объединений, став одним из создателей Южной конференции руководства христиан, которой немного позже посвятил всего себя.

Лютер Кинг /Getty Images

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Уже со временем Мартин организовывал различные демонстрации и марши свободы, а также нарушал законы, которые, по его мнению, дискриминировали других людей, за что был неоднократно арестован. Кинг всегда считал, что расовая сегрегация - это самая большая проблема США. Продолжая свою борьбу даже из мест заключения, он призвал священнослужителей поддержать его, и это стало переломным моментом - в 1964-ом году в Соединенных Штатах приняли Закон о гражданских правах чернокожих, а уже через год - об их избирательных правах.

Лютер Кинг всегда вел ненасильственную борьбу, пережив при этом немало поражений, однако дойдя до победы. Благодаря ему была уничтожена расовая дискриминация, и за свой труд он был удостоен Нобелевской премии мира. Со временем Мартин стал понимать корни проблем, призывал афроамериканцев объединяться усилиями с белыми рабочими, а также создал Кампанию бедных людей, борясь с нищетой людей всех рас.

Мартин Лютер Кинг /Getty Images

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В 1968-ом году его лишил жизни убийца-расист Джеймс Эрл Рей, который действовал, по официальной версии, в одиночку. Однако многие считают, что преступник был всего лишь исполнителем в большой теории заговора. После смерти Кинга по Америке начались массовые беспорядки, которые довольно жестоко были подавлены властями.

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