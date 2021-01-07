Старый Новый год: История и традиции праздника

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Старый Новый год /Flickr

Знаменитый неофициальный праздник, который называют Старый Новый год, появился благодаря расхождениям между юлианским и григорианским календарем. Так, его стали со временем праздновать с 13-го на 14-ое января.

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Свое название он получил благодаря тому, что юлианский календарь, который был аж на 13 дней меньше, является старым, а григорианский - новым. Сама же традиция отмечать данный праздник родилась в далеком 1918-ом году, и тогда еще он припадал в ночь с 31-го на 1-ое января. Благодаря совпадению с Васильевым днем появился Щедрый вечер, который сейчас отмечается 13-го января. На него принято делиться едой с окружающими, а также накрывать пышный стол, который, по поверьям предков, сделает весь следующий год урожайным и удачливым. Также существует традиция лепить вареники с необычной начинкой - например, с чем-то острым или же с монетой.

Старый Новый год /Flickr

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Помимо этого в празднование Старого Нового года традиционно читают заговоры на удачу, любовь и счастливое будущее. В эту дату принято окончательно провожать ушедший год и начинать новый. Также одной из традиций является приготовление пшеничной каши, и по тому, какая она получится, определяют то, каким будет весь год.

Как год встретишь, так его и проведешь - данное изречение дошло до наших дней и его традиционно придерживаются, стараясь как можно лучше и пышнее отпраздновать дату.

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