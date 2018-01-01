Потап и MOZGI показали, как готовились к M1 Music Awards

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MOZGI /instagram.com/mozgiband

Популярная группа Mozgi во главе с рэпером Потапом не так давно выступали на церемонии M1 Music Awards, а теперь же представили новый выпуск видеодневника Mozgi Diary, который является уже 11-ым по счету.

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В ролике музыканты показали то, как проходили репетиции перед выступлением на M1 Music Awards, а также закулисье данной церемонии, подготовку танцев на сцене, разговоры в гримерке и красную дорожку. Помимо этого в видео присутствует разносортный юмор от участников коллектива и небольшая часть с самого концерта.

Новый Mozgi Diary вышел на официальном YouTube-канале группы и уже набрал 19 тысяч просмотров.

В видеоролике присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Потап назвал грудь Тины Кароль и Каменских своей религией