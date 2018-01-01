Скандальному блогеру Руки-Базуки грозит ампутация рук

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Кирилл Руки-Базуки /Instagram

Многим пользователям интернета известен скандальный блогер Кирилл Терешин - Руки-Базуки. Именно он сделал свои бицепсы огромными, вкалывая в них синтол. Ранее его предупреждали об опасности данной затеи, однако парень набирал популярность, зарабатывал на этом деньги и не слушал советов врачей.

Кирилл Терешин /Instagram

Совсем недавно на съемках музыкального клипа российского певца Султана Урагана Кириллу стало плохо и у него резко подскочила температура тела. Прибывшие на помощь врачи сообщили, что у парня воспаление, однако он решил отправиться не на больничную койку, а домой.

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Также известно, что некие врачи обещали блогеру удалить вещество синтол из его рук, тем самым лишив его проблемы, однако другие же специалисты утверждают, что это абсолютно невозможно. Более того, они отмечают, что такие воспаления могут привлечь последствия - некроз тканей, а это значит, что все может кончиться даже летальным исходом. Поэтому Терешину рекомендуют ампутировать руки, чтобы сохранить здоровье и сберечь свою жизнь.

Терешин и Шпак /Facebook

Напомним, что ранее Кирилл в своих соцсетях уже жаловался на свое ухудшенное состояние и даже заявлял, что мучается.

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