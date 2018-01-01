Дари тепло: MORGENSHTERN запустил благотворительный челлендж

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Morgenshtern начал новый челлендж /instagram.com/morgen_shtern

Популярный YouTube-блогер и рэп-музыкант Алишер Моргенштерн, имеющий на своем канале 2,8 миллиона подписчиков, совсем недавно кардинально изменил свой образ и стиль. Теперь же он выпустил новое видео, в котором запустил первый челлендж под названием Дари Тепло.

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Суть его в том, чтобы помогать друг другу и рассказывать об этом, вдохновляя остальных. По словам автора, для этого можно и не вкладывать деньги или еще что-то, а просто исполнить хотя бы какую-нибудь мелочь, которая сможет кому-то сделать приятно. Например, помыть посуду или же сделать подарок другу. Моргенштерн уверен, что все люди могут сделать мир лучше.

Видеоролик с заявлением о запуске челленджа уже посмотрели 1,1 миллион раз, поставили 175 тысяч лайков и 3,7 тысяч дизлайков. Дари Тепло находится на 44 месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на новый челлендж от Квартала 95