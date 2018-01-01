Курган и Агрегат рассказали про сотрудничество с Дашей Астафьевой

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Курган и Агрегат в Зе Интервьюер /Скриншот

Популярная юмористическая рэп-группа Курган и Агрегат, которые исполняют песни на суржике и прославились благодаря хиту Лове (Уходишь? Ну и *** (уходи - прим.)), стали новыми гостями на YouTube-шоу Зе Интервьюер с Анатолием Анатоличем.

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Трое парней Амиль, Рамиль и Жека известны еще и под названием Селюки. Во время полуторачасового интервью они рассказали о своих первых концертах (спойлер - тогда их гонорар был всего 3 тысячи гривен), а также о самых провальных выступлениях, обо всех хитах и о дружбе и сотрудничестве с певицей Дашей Астафьевой. Ребята рассказали множество историй из своей жизни, среди которых масса смешных и даже поучительных.

Курган и Агрегат стали популярными в 2014-ом году, когда их клип Лове стал вирусным. Уже после этого они стали снимать клипы с Дашей Астафьевой, выступать в больших клубах, а также на крупных музыкальных фестивалях Atlas Weekend и ZaxidFest.

Новый выпуск Зе Интервьюер посмотрели уже 27 тысяч раз и поставили 1,6 тысяч лайков.

В интервью присутствует нецензурная лексика - 18+

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