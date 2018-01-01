Лысая дочь Кошевого порвала зал на Лиге Смеха: Реакция соцсетей

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Лига Смеха /Скриншот с YouTube

Совсем недавно на официальном YouTube-канале Лиги Смеха вышел второй заключительный выпуск Зимнего Кубка, в котором решилось, кто же все-таки оказался победителем. Но помимо этого в игре присутствовали и другие интересные вещи, которые не оставили ни людей в зале, ни зрителей у экранов равнодушными.

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Одной из изюминок второй части стало появление Варвары Кошевой (дочери Евгения) под конец выступления Луганской Сборной. Она спародировала своего отца, выйдя в специальной маске, которая сделала его лысой. Помимо этого яркими выступлениями отличились и другие команды-участники - Воробушек, Стадион Диброва, Николь Кидман, Ветераны Космических Войск, Пошло Поехало и VIP Тернополь.

Комментаторы первым делом отметили талант Кошевой и похвалили ее за выступление, подчеркнув, что отцу есть, чем гордиться. Также зрители похвалили остальные команды и, как всегда, выбрали для себя фаворитов. Многие порадовались за победителей данного противостояния. Однако некоторые фанаты дали развернутую оценку, раскритиковав игру некоторых юмористов и решение судей. Также стоит заметить, что людям еще и не понравилось, как пошутила команда VIP Тернополь над певицей Зианджа.

В скриншотах есть спойлеры к результатами игры!

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Вторую часть Зимнего Кубка Лиги Смеха посмотрели 1 миллион раз и поставили 10 тысяч лайков. Видео находится на 3 месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube показали происходящее за кулисами Зимнего Кубка Лиги Смеха