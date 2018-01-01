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Выставка "Цитрусовое королевство" /пресс-служба

Уже вскоре, 21 декабря, на Спивочем поле пройдет первый в Украине фестиваль "Цитрусовое королевство". По словам организаторов, на локации будет размещено 10 сказочных замков и фигуры из фруктов, которые будут сделаны из апельсинов и лимонов. А пока идет подготовка к выставке, организаторы рассказали подробности подготовки к масштабной события этой зимы.

"Уже почти готовы конструкции, на которых будут размещены фрукты. Для того, чтобы каркасы выдержали всю тяжесть апельсинов, пришлось использовать достаточно большое количество металла - около 15 тонн. Именно столько материала надо было обработать мастерам, чтобы он приобрел нужные для инсталляций формы", - рассказывает руководитель компании-оператора Grand Event, Денис Погорелко.

Металлические конструкции для выставки /пресс-служба

По его словам, скоро приедет и будет установлена ​​елка. Конструкции для инсталляций готовы к транспортировке, их скоро доставят на территорию парка. Также, с целью выполнить все условия техники безопасности, проводятся тесты активных этапов выставки.