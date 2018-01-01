Для выставки "Цитрусовое королевство" использовали 15 тонн металлаПресс-релиз
Выставка "Цитрусовое королевство"/пресс-служба
"Уже почти готовы конструкции, на которых будут размещены фрукты. Для того, чтобы каркасы выдержали всю тяжесть апельсинов, пришлось использовать достаточно большое количество металла - около 15 тонн. Именно столько материала надо было обработать мастерам, чтобы он приобрел нужные для инсталляций формы", - рассказывает руководитель компании-оператора Grand Event, Денис Погорелко.
Металлические конструкции для выставки/пресс-служба
По его словам, скоро приедет и будет установлена елка. Конструкции для инсталляций готовы к транспортировке, их скоро доставят на территорию парка. Также, с целью выполнить все условия техники безопасности, проводятся тесты активных этапов выставки.