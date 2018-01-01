Что говорят зрители о новом выпуске вДудь с российским актером

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Новый выпуск шоу вДудь /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале знаменитого шоу вДудь вышел очередной выпуск, в котором большое и откровенное интервью дал актер из российских сериалов Сергей Бурунов, который также является голосом русскоязычного дубляжа Леонардо ДиКаприо.

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Актер ответил на вопросы о своих ролях, о дубляже, об актерском образовании и популярных проектах, в которых он участвует. Также Бурунов рассказал о том, почему участвовал в политической рекламе, о любимых фильмах и актерах, о поездке к больным детям и о том, что любит рэйв-музыку.

Некоторые зрители дали резко негативную оценку гостю, отметив, что он отталкивающий и утомляет плохим, по их мнению, юмором. Однако другие зрители назвали Бурунова хорошим актером и человеком, а также похвалили само интервью. Также комментаторы отметили, что посчитали в выпуске лишним.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

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Новый выпуск шоу вДудь уже посмотрели более 700 тысяч раз, однако он продолжает довольно быстро набирать популярность. Также видеоролику поставили 84 тысячи лайков и 2,5 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Ткач рассказал о сброшенном весе, образе и прибыльных проектах