Религия и Бог: Откровенное письмо Эйнштейна продали за миллионы

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Альберт Эйнштейн /Flickr

Откровенное письмо, в котором знаменитый гениальный физик Альберт Эйнштейн довольно критически описывает христианство и иудаизм, было выставлено на аукционе Christie's, который прошел в Нью-Йорке. Начальный ценник за лот был в размере 1,5 млн долларов, однако ушел с молотка за 2,9 млн.

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Сообщение ученого было направлено к Эриху Гудкинду, немецкому философу, который в то время опубликовал свою книгу, носящую название Выбор жизни: Библейский призыв к восстанию. Эйнштейн отметил, что Бог для него является лишь выражением слабости человека, а Библия - это всего лишь сборник довольно простых легенд, которые люди по всему миру почитают. Также Альберт заметил, что ни одно из многочисленных толкований Священного Письма не имеет отношения к тому, какой смысл в него был изначально заложен.

Стоит отметить, что иудаизм в своем письме физик также назвал детским суеверием, хоть сам он также является представителем еврейского народа. Ученых подчеркнул, что этот народ не лучше, чем другие люди, кроме того, что они более защищены от раковых заболеваний.

Данное письмо Альберта Эйнштейна датировано 3-им января 1954-го года. Кто стал его новым обладателем, остается неизвестным.

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