Скончался украинский актер Николай Рушковский

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Ушел из жизни Николай Рушковский /Facebook

Известный украинский актер, Народный артист Украины Николай Рушковский ушел из жизни 5 декабря. Об этом написал журналист и критик Олег Вергелис. Причин смерти пока не уточняются, однако известно, что он находился в больнице и мечтал вернуться на сцену.

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В 1952-ом году, после того, как Рушковский окончил МХАТ, его приняли в труппу театра имени Леси Украинки. Также он являлся преподавателем и профессором в университете имени Карпенка-Карого. Помимо этого он был награжден многими премиями и орденами. Например, Знаком почета в 1960-ом и орденом князя Ярослава Мудрого V степени в 2015-ом.

Николай Рушковский и Людмила Гурченко в фильме Роман и Франческа /Facebook

За свою долгую жизнь Николай сыграл в огромном количестве театральных постановок, которые любили и с удовольствием посещали зрители и критики. Среди них были роли в спектаклях Ромео и Джульетта, Отелло, Хищники, Ревность и другие. Также актер снимался в кино и на его счету более 2-ух десятков картин - Роман и Франческа (1960), Выстрел в тумане (1964), Солдаты свободы (1977), Осенние цветы (2009) и многие другие.

Николаю Рушковскому было 93 года.

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