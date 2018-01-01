Не достойна быть певицей года: Зрители раскритиковали выступление Каменских

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NK подверглась критике в соцсетях /instagram.com/kamenskux

Совсем недавно популярная украинская певица Настя Каменских получила звание Певица Года на премии M1 Music Awards 2018. Ее выступление опубликовано на YouTube и уже набрало полторы сотни тысяч просмотров.

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Каменских исполнила песни LOMALA, Попа, как у Ким, Peligroso и Тримай. Однако, несмотря на то, что ее наградили за клип Это моя ночь и назвали певицей года, в социальных сетях Настя подверглась критике. В частности, зрители отметили ее откровенный наряд и сообщили, что голой пятой точкой уже нельзя удивить. Также комментаторы рассказали, что такой образ идет далеко не всем певицам, особенно, когда в конце исполняется красивая украинская песня. Помимо этого люди заметили и некачественную фонограмму, под которую выступала Каменских, и написали, что считают ее недостойной звания певицы года. Однако другие согласились, что в одежде был перебор, но в остальном всем остались довольны.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выступление Насти Каменских на YouTube посмотрели более 150 тысяч раз, поставили 2,1 тысячу лайков и 440 дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских презентовала стильный и яркий клип