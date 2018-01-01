Столица юмора: Дурнев потроллил болгар за их анекдоты

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Дурнев портит все /instagram.com/aleksey_durnev

Популярный украинский шоумен и ведущий Алексей Дурнев продолжает активно выпускать новые эпизоды шоу Дурнев портит все. Путешествуя по странам, он троллит множество людей из самых разных слоев общества. По традиции в пятницу вышел новый выпуск этой юмористической YouTube-передачи.

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После гей-парада в Риге Алексей направился прямо в Болгарию, которая славиться своим юмором. По словам Дурнева, некоторые зрители упрекнули его в том, что комедия в шоу стала низкокачественной, и он прибыл сюда, чтобы обучиться шуткам и приколам.

Именно город Габров называют мировой столицей юмора, и поэтому Алексей подходил к различным людям, которые делились с ним анекдотами и различными смешными историями (например, о том, как режут котам хвосты). Стоит отметить, что реакция ведущего как всегда была необычной, потому что его стиль - это подшучивать над людьми, которые зачастую этого и не подозревают.

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Свежий выпуск Дурнев Портит Все вышел на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева. Это уже восьмой эпизод, а всего их анонсировано двадцать. Также совсем скоро состоится релиз новой рубрики, которая называется Дурнев отвечает на вопросы.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев высмеял гей-парад в Риге