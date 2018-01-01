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Игорь Ласточкин показал, как готовился к победному танцу

Новый влог шоумена вышел на YouTube
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Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
/instagram.com/lastochkin_igor

Украинский шоумен, актер и юморист, который в последнее время участвует во множестве проектов, Игорь Ласточкин опубликовал на своем YouTube-канале очередной влог о своей жизни.

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Видео началось по традиции с того, как Игорь садится в свое авто и уезжает по делам. В ролике он показал бэкстейдж с репетиций финального танца на проект Танцы со Звездами, благодаря которому он стал победителем, а также эфир программы Сніданок на 1+1, где собрались все оставшиеся участники вышеупомянутого шоу. Помимо этого Ласточкин представил немного эксклюзивных кадров со съемок Зимнего Кубка Лиги Смеха.  

Новый выпуск влога шоумена выделился тем, что в нем много юмористических ассоциативных вставок, а также качественный монтаж.

Пятый влог Игоря Ласточкина вышел на официальном канале в YouTube и начинает активно набирать тысячи просмотров.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube показали, за кого болели звезды Лиги Смеха в финале

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