Как отреагировали соцсети на интервью Зианджи в Зе Интервьюер

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Зианджа /instagram.com/ziasphere

Популярная певица, участница шоу Голос Стран и Фабрика Звезд (будучи Борисом Апрелем) Зианджа стала новой гостьей в популярном украинском шоу Зе Интервьюер, которое ведет шоумен Анатолий Анатолич.

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В новом выпуске программы Зианджа поделилась подробностями об отношениях с Натальей Могилевской и о том, почему стала бездомной, а после переехала в Китай. Также певица рассказала о смене образа с Бориса Апреля на женщину, о первых отношениях с мужчинами, о том, как ее воспринимали в разных странах и почему она не общается со своими родителями. К тому же она поведала о многих вещах с детства, с Фабрики Звезд и об ЛГБТ Прайдах.

В социальных сетях критике подвергся ведущий Анатолий за то, что, по словам зрителей, занимается самолюбованием. Хотя досталось и гостье, ведь в комментариях отметили, что сейчас она вовсе не популярна, поэтому люди предложили свои варианты гостей. Однако зрители и похвалили интервью за то, что создатели программы раскрывают важную тему ЛГБТ-сообщества.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый Зе Интервьюер уже посмотрели более 25 тысяч раз и выпуск продолжает активно набирать просмотры и самые разные отзывы.

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