Google оформил дудл к юбилею автора Незнайки

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Николай Носов изображен на дудле Google вместе с Незнайкой /Скриншот

Новый дудл Google оформил к дню рождения автора приключений Незнайки. На картинке – Николай Носов изображен, пишущим книгу. Рядом с ним – его самый известный персонаж Незнайка.

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Николай Носов, который писал на русском языке, родился 110 лет назад в столице Украины. Жил с родителями в пригороде Киева – Ирпене. Позже их семья переехала в спальный район Борщаговка. В 19 лет Носов поступил в Киевский художественный институт, а оттуда перевелся в Москву на кинематографию. Трилогию о приключениях человечка-коротышки Незнайки он написал в 1950-х.

Ранее мы сообщали, что назван худший мультфильм Диснея.