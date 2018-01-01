ЛГБТ против фашистов: Дурнев показал гей-парад в Риге

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Дурнев портит все /Скриншот с Youtube

В Сети появился новый выпуск одного из самых популярных юмористических YouTube-шоу Украины, которое называется Дурнев портит все. По традиции, которая была заложена программой Дурнев+1, ведущий Алексей высмеивает различных людей в своей фирменной манере, находя для своих сюжетов самые острые поводы.

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Новый выпуск шоу был снят в городе Рига, где прошел большой гей-парад. Именно там побывал Дурнев и пообщался с людьми по разные стороны так называемых баррикад. Конечно же, Алексей не мог не взять интервью с представителями ЛГБТ-сообщества, у которых узнал, что можно принять в себе, а что нет, а также многие подробности из их жизней. На параде также присутствовали и противники нетрадиционной любви, которые выкрикивали лозунги о том, что они против Содома и Гоморры в Риге, а также люди, по словам ведущего, принадлежащие к фашистам и сумасшедшим.

Именно в таком колоритном обществе Дурневу было, за что потроллить людей и по-настоящему рассмешить своих подписчиков, которые неоднократно его хвалили за юмористические репортажи.

Свежий выпуск юмористического проекта Дурнев портит все вышел на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева и уже начал собирать тысячи просмотров.

В выпуске присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев продолжил троллить знаменитостей