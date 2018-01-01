Путь Достоинства: В Киеве проведут мероприятия к 5-летию Майдана

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Во время Революции Достоинства путь к администрации Президента преграждал "Беркут" со щитами /facebook.com

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Сегодня, 21 ноября, мы, украинцы, отмечаем 5-летие Революции Достоинства, которая привела к смене власти в Украине и повлияла на мировосприятие нашего народа. В Киеве пройдут культурные мероприятия, посвященные Майдану 2013-2014-го.

В 14:00 в Доме профсоюзов, который, после пожара в нем, стал одним из символом Майдана, откроют экспозицию "Назустріч свободі". Там представят знаковые артефакты и фото Революции Достоинства.

Также в 14:00 в колонном зале Киевсовета пройдет концерт и открытие фотовыставки корреспондента Александра Тимошенко. Покажут фото жен и матерей героев, погибших в зоне АТО.

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В 15:30 в Музее литературы, на Богдана Хмельницкого, презентуют новую книгу из серии "Майдан від першої особи". Работа "Регіональний вимір" - это воспоминания о протестных акциях в разных точках нашей страны.

Во время Революции Достоинства участники жгли шины, которые в последствии стали одним из символом Майдана /facebook.com

в Украинском доме на Европейской площади пройдет концерт. Его представят Музей Майдана с Институтом национальной памяти.

Сегодня утром, в 10.00 в часовне на аллее Героев Небесной сотни память погибших на Майдане почтили молитвой и возложили цветы к фото Героев Майдана.

Ранее сообщалось, что в Киеве отреставрируют Дом с химерами.