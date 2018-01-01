Появились вертолетные экскурсии в Чернобыль
Чернобыльскую зону отчуждения туристам теперь предлагают осмотреть с вертолета.
Первая группа экскурсантов в Чернобыль на вертолете состояла из поляков/facebook.com
Об этом написали в Фейсбук на странице Горсовета Славутыча.
Читай также: ТОП лучших фото старого Киева
Первая группа экскурсантов состояла из польских блогеров и журналистов. Вертолет Robinson 44 стартовал со взлетной площадки села Гута, полет длился чуть больше часа. За это время экскурсанты осмотрели 30-ти километровую зону отчуждения и город Припять и Славутич.
По подсчетам туристических агентств, в этом году зону отчуждения посетили около 800 туристов, а общая сумма дохода от направления, составила 1480 тыс грн.
Ранее мы писали, что Киев превратят в Страну Северного сияния.