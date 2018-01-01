Появились вертолетные экскурсии в Чернобыль

Чернобыльскую зону отчуждения туристам теперь предлагают осмотреть с вертолета.

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Первая группа экскурсантов в Чернобыль на вертолете состояла из поляков /facebook.com

Из города Славутыч, Киевской области, теперь будут возить туристов в Зону отчуждения на вертолете. Первая экскурсия состоялась вчера, 20 ноября. Ее организовала одна из украинских туристических компаний.

Об этом написали в Фейсбук на странице Горсовета Славутыча.

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Первая группа экскурсантов состояла из польских блогеров и журналистов. Вертолет Robinson 44 стартовал со взлетной площадки села Гута, полет длился чуть больше часа. За это время экскурсанты осмотрели 30-ти километровую зону отчуждения и город Припять и Славутич.

По подсчетам туристических агентств, в этом году зону отчуждения посетили около 800 туристов, а общая сумма дохода от направления, составила 1480 тыс грн.

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