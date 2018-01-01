Режиссер Жан-Люк Годар поддержал Сенцова и не поехал в Россию

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Жан-Люк Годар /Flickr

Культовый французский режиссер, который когда-то стал одним из основателей течения в мировом кинематографе под названием Новая Волна, Жан-Люк Годар рассказал о том, что он не согласен с условиями задержания Олега Сенцова и поэтому не сможет приехать в Россию.

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Кинодеятеля пригласили в Санкт-Петербург для того, чтобы тот посетил Эрмитаж. Он сам подчеркнул, что хорошо относится к российскому народу, однако в этой ситуации выражает поддержку коллеге по цеху.

Олег Сенцов /Flickr

Напомним, что Олега Сенцова задержали в 2014 году сотрудники ФСБ, а в мае 2018 он объявил голодовку, которая длилась 145 дней. Режиссер до сих пор находится в заключении.

Жан-Люк Годар был крайне популярным поставщиков во всем мире с 60-ых по 80-ые года прошлого столетия. На его счету множество картин, которые признаны и любимы во всем мире.

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