Поделись







На Спивочем поле пройдет праздничный фестиваль /пресс-служба

В пятницу, 21 декабря, на территории Печерского ландшафтного парка стартует первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Певческое поле превратится в уникальную новогоднюю локацию: королевство апельсинов и лимонов, из которых построят сказочные замки.

Всего для выставки используют более 120 тонн фруктов, каждый из которых будет вложен вместо кирпича при строительстве замков. Здесь вы сможете увидеть дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы, тамплиеров, и тому подобное. Каждая цитрусовая здание достигать 3-5 метров в высоту.

И это еще не все! В программе уникального новогоднего фестиваля: экспозиция во льду, цитрусовая елка, входные лимонные арки, резиденция цитрусового Санты, новогодняя почта пожеланий и сувенирные лавки. И, конечно же, любимые новогодние развлечения: катание на собачьих упряжках и snowtubing трассы для взрослых и детей.

Все помнят ощущение праздника, когда родители приносили под елку мандарины и апельсины? Мы решили приумножить это ощущение и подарить его всем, кто посетит нас. Это замечательная идея для фестиваля, которая уже завоевала популярность в Австралии, Франции и Турции.

Открытие фестиваля состоится 21 декабря по адресу: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро Арсенальная). Выставка будет продолжаться до 7 января.

Вход для взрослых - 100 грн, для детей - 75 грн, для детей до 7 лет и участников боевых действий вход бесплатный.