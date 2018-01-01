Тина Кароль в венке и ONUKA с дидухом: Украинские звезды снялись для благотворительной акции
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Экспозиция состоит из 12-ти фотографий. На них Джамала, Тина Кароль, вокалистка ONUKA Наталия Жижченко, телеведущие центральных каналов и звёзды балета позируют в праздничных нарядах и украшениях ХІХ ст.
На открытии выставки выступят Нина Матвиенко и фрик-кабаре Dakh Daughters. Выставка действует до 2 декабря. Посетители смогут участвовать в мастер-классах украинских этнографов. Запланированы уроки по расписыванию рождественских звезд и изготовлению праздничного украшения - дидуха.
Фото звезд в традиционных нарядах также используют для благотворительного календаря. Выручка от его продажи пойдет на реконструкцию центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".
Ранее сообщалось, что ONUKA записала песню с загадочным названием.