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Тина Кароль в венке и ONUKA с дидухом: Украинские звезды снялись для благотворительной акции

Украинские исполнители и ведущие снялись в нарядах ХІХ века для этно-выставки и благотворительной акции.
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Наталия Жижченко стала моделью благотворительного календаря Щирі. Свята
Наталия Жижченко стала моделью благотворительного календаря Щирі. Свята
/facebook.com/pg/domosferaTC
Украинские исполнители и телеведущие снялись в народных костюмах для фотовыставки "Щирі. свята". Она открывается сегодня в центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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Экспозиция состоит из 12-ти фотографий. На них Джамала, Тина Кароль, вокалистка ONUKA Наталия Жижченко, телеведущие центральных каналов и звёзды балета позируют в праздничных нарядах и украшениях ХІХ ст.


На открытии выставки выступят Нина Матвиенко и фрик-кабаре Dakh Daughters. Выставка действует до 2 декабря. Посетители смогут участвовать в мастер-классах украинских этнографов. Запланированы уроки по расписыванию рождественских звезд и изготовлению праздничного украшения - дидуха.
Фото звезд в традиционных нарядах также используют для благотворительного календаря. Выручка от его продажи пойдет на реконструкцию  центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Ранее сообщалось, что ONUKA записала песню с загадочным названием.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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