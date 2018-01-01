Николай Соболев разгромил рэпера FACE

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Николай Соболев резко высказался в сторону FACE /instagram.com/sobolevv

Совсем недавно знаменитый русскоязычный видеоблогер Николай Соболев опубликовал на своем официальном YouTube-канале новое видео. Темой стало обсуждение его клипа, а также обращение к знаменитому рэперу Face, который постоянно попадает в скандалы.

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Все дело в том, что совсем недавно блогеры Данил Кашин и Руслан СМН выступали с концертом, после которого подверглись нападению со стороны людей, которые, по их мнению, были наняты рэпером. Соболев вступился за парней и раскритиковал Фэйса за то, что тот часто любит негативно высказываться в сторону медийных личностей, а также своих фанатов. Также Николай отметил, что хип-хоп-артист является лицом молодежи, а сам пропагандирует развязный и небезопасный образ жизни - секс без предохранения, употребление наркотических и алкогольных средств, а также многое другое. Блогер выразил свое беспокойство за подрастающее поколение, а также отметил популярных личностей, которые ответственно подходят к своей аудитории. Среди них - Моргенштерн, а также скандальный пранкер Эдвард Бил, который иногда довольно жестко разыгрывал прохожих на улице, а совсем недавно призвал зрителей не повторять за ним и сообщил, что все его действия делаются ради смеха.

Новый выпуск на канале Sobolev посмотрели 1,5 миллионов раз, поставили 117 тысяч лайков и 14 тысяч дизлайков. Видео занимает 17 место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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