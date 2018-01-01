Художник делает из незнакомцев мультяшных героев

Художник из Вьетнама обрабатывает фото своих подписчиков в соцсетях в необычной технике.

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Художник из Вьетнама обрабатывает фото своих подписчиков в оригинальной технике /lancephan.art

В сети все больше набирают популярности работы вьетнамского художника Ланса Фана. Он превращает фото своих подписчиков в соцсетях в оригинальные картины. Фоловверы присылают фото, а Ланс подбирает соответствующий образ и мимику героя.

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Работает в современных техниках обработки фотографий. Внешность людей на фото становится похожей на героев мультфильмов Pixar. В одном из углов картины художник обычно оставляет небольшое фото оригинала.

Как ранее сообщалось, киевскую станцию метро Осокорки украсила крымскотатарская девушка с букетом.