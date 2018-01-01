Художник делает из незнакомцев мультяшных героев
Художник из Вьетнама обрабатывает фото своих подписчиков в соцсетях в необычной технике.
Художник из Вьетнама обрабатывает фото своих подписчиков в оригинальной технике/lancephan.art
В сети все больше набирают популярности работы вьетнамского художника Ланса Фана. Он превращает фото своих подписчиков в соцсетях в оригинальные картины. Фоловверы присылают фото, а Ланс подбирает соответствующий образ и мимику героя.
Читай также: На Подоле появился новый мурал
Работает в современных техниках обработки фотографий. Внешность людей на фото становится похожей на героев мультфильмов Pixar. В одном из углов картины художник обычно оставляет небольшое фото оригинала.
Как ранее сообщалось, киевскую станцию метро Осокорки украсила крымскотатарская девушка с букетом.