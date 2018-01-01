Лайфхаки от Slivki Show возглавили тренды YouTube

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Сливки Шоу /Скриншот из YouTube

На популярном YouTube-канале SlivkiShow, который специализируется на разного рода лайфхаках, вышло новое видео с советами, которое с большой скоростью набрало миллионы просмотров, а также возглавило тренды YouTube.

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В новом выпуске SlivkiShow ведущий показал несколько хитростей, при помощи которых можно удобно справляться с металлической губкой и наносить ей меньше вреда. Также автор наглядно продемонстрировал работу чистящих средств, рассказал, как сделать из подручных вещей канцелярский нож и поведал, как закрепить шнурки на капюшонах. Под конец ролика автор научил зрителей делать универсальную пробку для емкостей, а также представил несложный рецепт завтрака.

Новый ролик с лайфхаками от Slivki Show за сутки посмотрели более 3,5 миллионов раз, поставили 257 тысяч лайков и 5 тысяч дизлайков. Видео занимает 1 место в трендах YouTube.

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