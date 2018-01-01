Женский квартал снова покорил тренды: Реакция соцсетей

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Женский квартао /Скриншот из YouTube

Совсем недавно на официальном YouTube-канале вышел новый выпуск юмористического шоу от студии Квартал 95, которое носит название Женский квартал. Видео активно набирает популярность и уже заняло свое место в трендах.

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В новом выпуске снова было множество номеров, в которых участницы шутили про женскую дружбу, про геев, про салоны красоты, про идеальных мужчин, а также о многом другом. Также в выпуске уже по традиции приняли участие Евгений Кошевой и Владимир Зеленский, а звездным гостем стал Влад Яма.

Зрители в соцсетях отреагировали по-разному, отмечая, что новый выпуск смотреть приятно, однако в этот раз было меньше участниц, из-за чего ощущалась пустота. Также комментаторы отметили, что номера стали лучше, чем в предыдущих выпусках. Однако другие рассказывают, что не находят в этом шоу ни одной шутки, а также сообщили, что единственный понравившийся номер был с Владом Ямой.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Третий выпуск Женского квартала посмотрели уже 440 раз и поставили 4 тысячи лайков. Сейчас видео занимает 13 место в трендах YouTube.

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