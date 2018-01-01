Как отреагировали соцсети на модный выпуск Лиги Смеха

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Лига Смеха /Скриншот из YouTube

Совсем недавно вышел новый выпуск популярного украинского шоу Лига Смеха, который уже был четвертьфиналом. Темой новой игры стала Мода, а само видео набрало популярность и стало очень обсуждаемым, благодаря чему попало в тренды.

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В очередной игре 4-го сезона участвовали команды Стадион Диброва, Винницкие и Луганская сборная. Зрители в соцсетях выразили недовольство тем, что в новых выпусках, по их мнению, пропагандируют Зеленского в качестве президента, а в новом сезоне шоу нет юмора. Другие комментаторы остались довольны тем, что вылетела команда, которая заслуживала этого больше всего. Люди отметили, что эти юмористы были худшими за всю игру, а из-за них выгнали более хорошие команды. Также некоторые поделились мнением, какую команду считают лучшей и достойной победы.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу Лига Смеха в данный момент посмотрели 847 тысяч раз, поставили 8 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Видео находится на 12 месте в трендах YouTube.

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