Скруджи поборолся в знаниях с популярным певцом

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Скруджи /instagram.com/scroodgee_official

На YouTube вышел свежий выпуск нового интеллектуального шоу под названием Вынос мозга, ведущим которого является Анатолий Вассерман. Его суть в том, что участникам по очереди задают различные факты, а им нужно решить правда это или ложь. В зависимости от ответа им в лицо могут выстрелить разные безобидные вещи из воздушной пушки.

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Гостями в новом выпуске стали популярные рэпер из Black Star Скруджи и певец Олег Майами, которые изо всех сил старались отвечать правильно, соревноваться в знаниях, а также успевали шутить и весело проводить время в этом шоу.

Новый выпуск Вынос мозга посмотрели 44 тысячи раз, однако он продолжает набирать популярность.

Ранее сообщалось о том, что клип рэпера Pharaoh стал хитом на YouTube