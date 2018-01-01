Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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Юрий Дудь взял интервью у известного панк-рокера /Скриншот из YouTube

Вчера, 16 октября, на YouTube вышел новый выпуск шоу вДудь, в котором Юрий Дудь берет интервью у знаменитых личностей. Новым гостем стал известный панк-рок-музыкант, основатель группы Наив Александр Иванов (Чача).

Ведущий поговорил с гостем на разные темы, например, такие, как переезд музыканта в США, деньги, алкоголизм, патриотизм и многие другие. Также там обсудили писателя Виктора Пелевина, а сам Дудь выразил надежду на то, что тот когда-нибудь свяжется с ними для интервью.

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Реакция зрителей оказалась, по большому счету, положительной. Многие сравнили этот выпуск с тем, где был Константин Кинчев, и отметили, что оба оставляют разные впечатления. Также Чачу назвали самым светлым гостем на вДудь, однако некоторые отметили, что не со всеми мыслями гостя согласны. Стоит отметить, что комментаторы поблагодарили Юрия Дудя за то, что зовет на интервью не только современных звезд, но и тех, кто был популярным ранее.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь посмотрели 1,4 миллиона раз, поставили 66 тысяч лайков и 5 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на скандального гостя шоу вДудь