Поделись







2 августа в 18.00 в арт-пространстве Lera Litvinova Gallery состоится открытие персональной выставки Семена Щербины "Ландшафт.Украина". Lera Litvinova Gallery стремится познакомить ценителей искусства с творчеством современных украинских художников и устраивает различные проекты и выставки как в Украине, так и за рубежом.

Семен Щербина достойно представляет Украину на международной арене, его работы также дополняют фонды коллекционеров из Дании, Италии, Швеции и других стран. Ранний период творчества характеризуется реалистическим направлением, он также был известен как иконописец. Развиваясь и трансформируясь, Щербина искал новые смыслы для своего творчества и нашел их в сочетании пейзажа и портрета в абстрактной манере.

Сейчас автор работает в жанре абстрактной живописи, изображает мир, прислушиваясь к своим чувствам и эмоциям.Семен Щербина использует краски, формы, линии и текстуры, которые трудно представить отдельно, однако на полотнах они оживают и создают гармоничные сочетания. Работы основательно модифицированные подсознанием и фантазией художника, но при этом дают возможность каждому зрителю воспринять нарисовано по-разному. Картины автора динамические и неоднозначны.

Куратором проекта выступает Леонора Янко, искусствовед, арт-менеджер и директор Lera Litvinova Gallery. Она отмечает: "Абстрактное искусство предоставляет художнику возможность для эксперимента, использование оригинальных творческих приемов и экспрессивной выразительности. Многогранные идеи воплощаются в реальность с помощью абстрактных фигур, линий, форм, сочетающихся с цветом и позволяют художнику передать свое внутреннее состояние ".

"Каждое полотно несет в себе определенное настроение, заложенный автором. Искусство - это удивительная вещь, позволяющая как выражать эмоции, так и получать их ", - отмечает Галина Шабшай, директор Shabshai Upgrade System, член Международной Ассоциации Энне-типологии IEA (Калифорния).

м. Киев, ул. Зверинецкая, 47.

Вход свободный.