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В сети появился онлайн-музей Ван Гога

Музей Ван Гога в Амстердаме представил оцифрованную коллекцию работ нидерландского художника.

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Онлайн-коллекция насчитывает почти тысячу работ. Среди них есть как известные картины: Спальня в Арле и Подсолнухи, так и менее известные полотна. Кроме картин на сайте музея можно найти рисунки и наброски, созданные художником в разные годы.

Отметим, что большинство из картин выложены в высоком разрешении. Кроме того, часть доступна для бесплатного скачивания: лицензия позволяет использовать их в личных целях.