В сети появилась цифровая коллекция работ Винсента Ван Гога
Музей, не выходя из дома
В сети появился онлайн-музей Ван Гога
Музей Ван Гога в Амстердаме представил оцифрованную коллекцию работ нидерландского художника.
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Онлайн-коллекция насчитывает почти тысячу работ. Среди них есть как известные картины: Спальня в Арле и Подсолнухи, так и менее известные полотна. Кроме картин на сайте музея можно найти рисунки и наброски, созданные художником в разные годы.
Отметим, что большинство из картин выложены в высоком разрешении. Кроме того, часть доступна для бесплатного скачивания: лицензия позволяет использовать их в личных целях.