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Картину оценили в $150 млн /Sotheby`s

Картину Амедео Модильяни Лежащая обнаженная (на левой стороне) выставят на аукцион Sotheby’s, где оценочную стоимость лота уже оценили в 150 млн долларов. Ранее ни одно произведение искусства не оценивали так дорого на аукционах.

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По мнению специалистов, картина может стать самой дорогой в истории. В частности, она побьет рекорд другой работы Модильяни, проданной за 170 млн долларов.

Лежащая обнаженная (на левой стороне) входит в серию картин, написанных художником по заказу друга Леопольда Зборовски в 1917 году. Полотна выставлялись в Париже.

Отметим, что на сегодняшний день самой дорогой картиной является Спаситель мира Леонардо да Винчи. Она была продана за 450 млн долларов, однако оценивалась в 100 млн долларов.