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Фотограф снимает заброшенные места /Jonk Photographer

Французский фотограф под псевдонимом Джонк показал красоту заброшенных мест в разных уголках мира. За несколько лет он посетил более семисот заброшенных мест в тридцати странах мира.

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Как рассказывает Джонк, блуждая по заброшенных местам, он прочувствовал особую атмосферу и красоту течения времени: ржавчина, отшелушивание краски, разбитые окна – все это забирает природа, одновременно создавая невероятные пейзажи. «Это вечная поэзия», - утверждает фотограф, добавляя, что в таких местах природа в очередной раз доказывает, что на нашей планете хозяйка она.