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Финалисты премии

Жюри Международной Букеровской премии объявили финалистов.

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В список вошли южнокорейская писательница Хан Ган и переводчица Дебора Смит, которые выиграли приз в 2016 году за роман Вегетарианка, а также Ласло Краснахоркаи, который стал лауреатом в 2015-м.

Финалисты 2018 года

Виржини Депант (Франция), Фрэнк Уинн, Вернон Субутекс 1 Хан Ган (Южная Корея), Дебора Смит, Белая книга Ласло Краснахоркаи (Венгрия), Джон Батки, Оттилье Мульцет и Джордж Штиртс, Мир продолжается Антонио Муньос Молина (Испания), Камило А. Рамирес, Как угасающая тень Ахмед Саадави (Ирак), Джонатан Райт, Франкенштейн в Багдаде Ольга Токарчук (Польша), Дженнифер Крофт, Полеты

Победителя объявят 22 мая. Размер денежного приза составляет £50 тыс. Эту сумму поделят между собой автор и переводчик книги на английский язык.

Международная Букеровская премия – престижный приз в области литературы, учрежденный в 2004 году. До 2015-го ее вручали один раз в два года авторам, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года премию стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенный на английский язык и опубликованный в Великобритании.