Объявлен победитель престижного конкурса World Press Photo
Главный приз достался венесуэльскому фотографу
Фото Роналдо Шемидта
Венесуэльский фотограф Роналдо Шемидт стал победителем престижного конкурса World Press Photo. Жюри признало лучшим снимком горящего мужчину в противогазе.
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Шемидт сделал фото во время акции протеста против президента Николаса Мадуро в Каракасе, которая закончилась столкновениями с полицией. На снимке изображен 28-летний Хосе Виктор Салазар Балза, который пострадал из-за взрыва топливного бака.
Отметим, что в конкурсе принимали участие 53 тысячи снимков, присланные из 125 стран.