Переключиться на мобильную версию

Объявлен победитель престижного конкурса World Press Photo

Главный приз достался венесуэльскому фотографу
Поделись

Фото Роналдо Шемидта
Фото Роналдо Шемидта

Венесуэльский фотограф Роналдо Шемидт стал победителем престижного конкурса World Press Photo. Жюри признало лучшим снимком горящего мужчину в противогазе.

Читай также: Вьетнамский базар и реслинг. Представлены впечатляющие снимки победителей фотоконкурса Smithsonian

Шемидт сделал фото во время акции протеста против президента Николаса Мадуро в Каракасе, которая закончилась столкновениями с полицией. На снимке изображен 28-летний Хосе Виктор Салазар Балза, который пострадал из-за взрыва топливного бака.

Отметим, что в конкурсе принимали участие 53 тысячи снимков, присланные из 125 стран.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь