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Фото Роналдо Шемидта

Венесуэльский фотограф Роналдо Шемидт стал победителем престижного конкурса World Press Photo. Жюри признало лучшим снимком горящего мужчину в противогазе.

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Шемидт сделал фото во время акции протеста против президента Николаса Мадуро в Каракасе, которая закончилась столкновениями с полицией. На снимке изображен 28-летний Хосе Виктор Салазар Балза, который пострадал из-за взрыва топливного бака.

Отметим, что в конкурсе принимали участие 53 тысячи снимков, присланные из 125 стран.