Объявлены победители престижного конкурса фотографий с дронов
Компания по производству дронов DJI объявила победителей ежегодного фотоконкурса Drone Photography Award.
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С помощью конкурса, организаторы хотят доказать, что дроны могут быть эффективным инструментом для реализации документальных фотопроектов. Чтобы принять участие, конкурсанты должны были прислать описание будущих фотопроектов и сделать несколько снимков.
Победу в конкурсе разделили два фотографа: испанец Маркель Редондо и немец Том Хеген. Первый – показал неудачные попытки строительства жилых кварталов в Испании, а второй – посвятил проект производству соли на юге Франции.
Маркель Редондо, Песчаные замки
Том Хеген, Соль