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Марина Абрамович готовит экстремальный перформанс /Marina Abramovic

Сербский мастер перформанса Марина Абрамович готовит новый экстремальный перформанс, в рамках которого пропустит через себя миллион вольт, а затем с помощью исходящего от нее электричества попробует потушить свечу на расстоянии.

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Перформанс состоится в лондонской Королевской Академии художеств в 2020 году. Сейчас идет подготовительная работа, к которой привлечена компания Factum Arte – занимается разработками на стыке искусства и технологий.

По словам основателя Factum Arte Адама Лоуи, если все пройдет хорошо, то поток электричества действительно сможет потушить свечу. Он также добавил, что данный перформанс ничуть не опаснее предыдущих.