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Скульптура Кунса уйдет с молотка

Скульптура Джеффа Кунса под названием Пластилин уйдет с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Оценочная стоимость лота составила $20 млн.

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Данную трехметровую скульптуру художник создавал 20 лет. Вдохновением стала горка из пластилина, которую однажды сделал его сын Людвиг. “Он был таким гордым, когда показал мне эту фигурку”, - отметил Кунс. Он признается, что эта работа помогла ему справиться с расставанием с сыном, которого увезла его бывшая жена в 1990 году.

Скульптура выполнена из алюминия. Каждая секция создавалась отдельно, после чего окрашивалась. Работая над скульптурой, художник отказался делать ее полой и создал по-настоящему алюминиевую скульптуру.

Отметим, что данная работа может стать для Кунса одной из самых дорогих. Рекордная сумма, которую заплатили за скульптуру художника, составляет $58,4 млн за Собаку из шариков.