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Тонг Ху. Победитель общего конкурса /Smithsonian Photo Contest

Определены финалисты престижного международного фотоконкурса Smithsonian.

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Как сообщают организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие как аматоры, так и профессионалы из 155 стран, приславшие более 48 тысяч снимков. Победителей определили в таких категориях, как путешествия, люди, природа, и другие. Кроме того, существует специальная награда зрительских симпатий.

Первое место зрители присудили фотографу Тонгу Ху за снимок вьетнамского рынка. Среди других победителе: Сейед Моххамед (Категория Люди), Тран Туан Виет (категория Путешествия), Мохаммед Мохсенифар (категория Мобильна фотография), Ореон Струсински (категория Природа), Адам Задло (категория Отредактированные изображения) и Дэн Фенстермахер (категория Американский опыт).