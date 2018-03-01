Дизайнер воссоздала древние здания с помощью гиф-анимации

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Польский дизайнер Майа Вронска воссоздала оригинальный вид культовых строений и руин с помощью гиф-анимации. В небольшую подборку вошли семь достопримечательностей, в числе которых пирамида Солнца в Мексике, вал Адриана в Англии и Капитолийский храм в Италии.

“Древние руины являются для нас окном в прошлое и позволяют понять, как жили люди, как выглядели места их обитания и как была устроена их повседневность”, — говорится в описании проекта.