Фотографии The Beatles во время первого тура в США

Неизвестные ранее снимки The Beatles продали на британском аукционе за 250 тысяч фунтов

Фотографом выступил Майк Митчелл, который снимал музыкантов во время их первого гастрольного тура в США в 1964 году. В архиве фотографа находились 413 негативов и 350 снимков, которые долгие годы хранились в его подвале. Из этих фотографий ранее демонстрировались только 46.

Все снимки и негативы входили в один лот, который был приобретен за 250 тысяч фунтов (362 тыс. долларов). Имя покупателя не разглашается.

