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Победитель в категории Портрет /Sony World Photography Awards 2018

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Жюри престижного международного фотоконкурса Sony World Photography Awards назвало победителей 2018 года

Лучшие работы были определены в десяти номинациях: портрет, путешествия, пейзаж, натюрморт, движение и других. Все снимки победителей будут выставлены в Лондоне с 20 апреля по 6 мая.

Sony World Photography Awards признана ведущей всемирной премией по фотографии. С 2007 года в конкурсе приняли участие фотографы из 230 стран, прислав более 700 тысяч работ. Организаторы стремятся открыть новые таланты в мире фотографии и дать возможность профессионалам и любителям продемонстрировать свои навыки.