Актер и художник Джим Керри опубликовал карикатуру на Дональда Трампа. Президент США предстал в образе Злой ведьмы Запада из книги Удивительный волшебник из страны Оз.

Керри разместил рисунок в своем твиттере, подписав его: “Злая ведьма Запад и летающие обезьяны путина”. Трамп изображен с зеленой кожей и в синей шапке – цвета Республиканской партии.

"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d