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Удивительный мир. Художник создал красочний видеоролик из снимков Google Earth

Разнообразная планета
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Ролик создан из сотни снимков
Ролик создан из сотни снимков
/кадр из видео

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Ирландский фотограф Перек Макглафлин создал красочний видеоролик из спутниковых снимков Google Earth. Фотограф подбирал снимки с похожими элементами, чтобы создавалась иллюзия неприрывного движения.

По словам Макглафлина, самым сложным и трудоемким процессом стал поиск подходящих ихображений. Однако, как он утверждает, результат стоил потраченных усилий.

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